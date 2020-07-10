【中印衝突】兩軍高層將再晤　班公湖局勢受矚目

中印邊境局勢有所緩和，兩軍陸續從一些對峙點撤離。軍方高層即將再次會晤，班公湖（Pangong Tso）的局勢備受矚目。

中國外交部發言人趙立堅7月9日在記者會上說，目前，中印兩國邊防部隊根據軍長級會談達成的共識，在中印邊界西段加勒萬河谷（Galwan Valley）等地區已經採取有效措施脱離一線接觸。雙方將繼續通過軍事和外交渠道保持對話溝通，包括舉行新一輪軍長級會談和中印邊境事務磋商和協調工作機制會議。與此同時，《印度斯坦時報》7月10日報道稱，兩名熟悉事情進展的官員透露，印度和中國高級將領定於下週（7月13日至19日）的第四次會晤預計將聚焦關鍵的手指區（Finger area）和戰略性的德普桑平原（Depsang plains）。

報道指出，6月30日的軍方會談後，兩軍在加勒萬河谷、基阿姆温泉（Hot Springs）和高格拉（Gogra）地區的脱離接觸進程進展順利。

上述的一名官員說，雖然本周早些時候，解放軍從加勒萬河谷的第14巡邏點和基阿姆温泉的第15巡邏點後撤2公里，9日又從高格拉地區的第17巡邏點完成類似的後撤，但是印度軍隊也從這些摩擦地點進行了成比例的後撤。

他說，在過去的48小時裏，印度軍隊觀察到中國一些軍隊和車輛從班公湖撤走，在班公湖手指區的一些建築被拆除，但是這不能被視為脱離接觸。

另一名官員表示，手指區將是下一輪軍隊指揮官談判的核心，德普桑平原也將在印度的議程中佔據重要地位。

他說：「從一開始，從加勒萬河谷、基阿姆温泉和高格拉脱離接觸看起來就是可行的。但是手指區的談判可能會拖延，因為中國軍隊已經在手指區站穩腳跟。從印度的角度來看，讓解放軍從德普桑地區撤退同樣至關重要。」

報道還稱，手指區域仍然是脱離接觸過程中最大的考驗和最難的部分。在解放軍佔領可以俯瞰印度部署的4號手指（Finger 4）陣地之前，印度軍隊會一直巡邏到8號手指（Finger 8），印度認為這屬於其領土範圍。解放軍佔領的新陣地縮小印度巡邏的範圍。

《印度快報》7月10日也指出，雖然在班公湖減少一些軍隊，但是中國在4號手指那裏仍有大量的軍隊存在。

報道稱，印度官員說，班公湖的局勢非常不同。「解放軍在班公湖的兵力是其從第14巡邏點、第15巡邏點和第17巡邏點撤出兵力的總和。在最初的幾次會面中，他們甚至不願談及班公湖。只有當印度表示，如果班公湖不被包括在內，我們將不會討論其他領域時，他們才同意了。我們目前的主要目標是中國必須首先從4號手指撤走。它是我們的。」

印度一名高級軍官說，雖然解放軍在4號手指基地的駐軍進一步減少，但是在4號手指山脊上的駐軍並沒有變化，中國軍隊繼續駐守在那裏，俯視着印度西面的陣地。

《印度時報》7月10日也報道稱，消息人士9日稱，按照6月30日軍隊指揮官會議上達成的協議，解放軍和他們的車輛已全部從東向班公湖北岸的4號手指基地東撤至5號手指（Finger 5）。

報道指出，但是解放軍並沒有從4號手指的山脊上撤走。解放軍軍隊也仍停留在5號手指和8號手指之間。