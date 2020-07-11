【中印衝突】印防長召開會議聚焦邊境　專家稱南亞格局加速演變

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）7月10日與國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和三名服務主管會面，討論拉達克（Ladakh）東部實際控制線（LAC）的現狀。專家稱，中印衝突可能會對南亞的地緣政治產生影響，從而導致該地區多個國家出現新的外交關係。

美國衛星拍攝對峙現場，加勒萬河谷前線設施已拆除，軍隊撤離（點擊圖集瀏覽）：

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亞洲新聞社7月10日文章稱，辛格10日與拉瓦特和三名服務主管會面，討論實際控制線的當前局勢。會議還將審查總體安全狀況。印度和中國軍隊在實際控制線沿摩擦點脱離接觸的第一階段已經完成，第二階段的談判有望在未來幾天開始。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在7月9日的媒體簡報會上說，印度堅定地致力於確保其主權和領土完整，並表示，中印雙方外交和軍事官員將繼續舉行會議，以推動脱離接觸和降級的進程。印中邊境事務協商與協調工作機制（WMCC）的下一次會議有望很快舉行。」

《外交官》雜誌7月8日文章稱，中印衝突可能會對南亞的地緣政治產生影響，從而導致該地區出現新的外交關係。與中國和印度之間的競爭使得這兩個國家與其他鄰國的關係變得脆弱相反，孟加拉國具有戰略地緣政治位置，人口，市場和製造業方面具有實力，孟加拉國可以從這場持續的衝突中把握機會。

印度和孟加拉國擁有世界上第五長的陸地邊界。對於印度來說，與孟加拉國保持積極的關係，以加強安全和邊境管理一直很重要。對中國而言，與孟加拉國保持友好關係也很重要——既要通過使用孟加拉國的港口來確保貿易利益，也可以對印度進行監控。

印度總理莫迪（Narendra Modi）7月3日突然訪問前線，發表強硬講話（點擊圖集瀏覽）：

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另一方面，中國正在加深與南亞國家的關係，以形成和維持其在南亞的影響力。這與孟加拉國的「向東看」（Look East）政策吻合，該政策的主要目的是減輕首都達卡對印度的依賴，並開闢與中國和東南亞合作的新途徑。

《南華早報》7月9日文章稱，分析人士說，南亞的一些較小國家，例如尼泊爾，馬爾代夫和斯里蘭卡，已力圖擺脱在該地區具有歷史影響力的新德里與在該地區進行越來越多投資的北京之間的競爭。

賈瓦哈拉爾•尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）助理教授康婧（Geeta Kochhar）說：「該地區許多國家正在重新評估與中國的關係，」但中印邊界爭端將使這些國家維持中立性變得更加困難。