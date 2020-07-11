美國霍士新聞獨家採訪港大前研究員　稱中國隱瞞疫情

傳聞與流亡美國的中國內地富豪郭文貴認識後赴美、港大醫學院公共衛生學院前博士後研究員閆麗夢接受美國霍士新聞獨家訪問，她稱中國知道新型冠狀病毒肺炎較它對外宣布為早。此外她也說，自己堅持說出真相，生命受到威脅。

霍士新聞在7月10日發布的訪問中披露，閆麗夢是4月28日登上國泰航空的客機離開香港的。

現時在美匿藏的她，在一個不公開的地點接受霍士新聞獨家訪問。她除了提及上述兩點，亦指出，中國企圖摧毀她的名譽，以及她指控北京政府以黑客攻擊來企圖令她噤聲。她相信自己有生命受威脅。她恐怕自己將永遠無法回家，以及永遠無法與家人及朋友見面。

她說：「我來美國的原因是我傳達新冠肺炎真相的訊息。」閆麗夢稱如她嘗試在中國說出自己的故事，她將會「被消失以及被殺。」

閆麗夢自稱有責任說出真相，也知道「他們」如何對待吹哨人。她與名為Lu Deh的香港博客討論過後，決定離開香港，即使其夫對她決定披露真相大感愩怒，亦不肯跟她一起走。閆麗夢引述丈夫說：「『他們』會將我們所有人殺死。」

1月20日，鍾南山在央視公開亮相，指出新型冠狀病毒肺炎是肯定的人傳人。（資料圖片）

2019年底前已知人傳人

她說其主管、港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授2019年要求她檢視2019年12月在中國大陸出現的、類似嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）的奇怪群聚感染。她說持有病例第一手資料、身在中國疾病預防控制中心的科學家朋友在12月31日告訴她疾病人傳人之事。這比中國1月20日稱病毒可能人傳人早得多。

她說她曾向上司報告早期的發現，但此人只是點頭，然後請她繼續工作。霍士新聞的報道中，沒有說明這位「上司」的姓名。

數天之後的1月9日，世界衛生組織發聲明稱，根據中國政府部門的資料，病毒不會輕易在人與人之間傳播，亦指用於確定群聚感染的整體風險的訊息有限。

她在1月16日再度向主管報告有關發現，得到的回應是「保持安靜，以及小心。」此人說不要觸碰紅線，否則「我們會有麻煩，以及我們會被消失。」

閆麗夢在一份發表到《自然》期刊的新冠病毒研究中，是多名貢獻者之一。

傳聞受郭文貴援助赴美

此前曾有傳聞稱她在網上認識郭文貴，他許諾向她贈送旗下公司股份、給予巨額獎金，並為她提供在美工作機會。閆麗夢於是選擇赴美。據稱她的家人為此「非常着急」，想與她進行視像對話但一直被拒。她的父母和同學認為，她是被郭文貴以前美國白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）脅逼與控制。

港大醫學院5月21日接受香港01電郵訪問並回應，稱「前博士後研究員閆麗夢已不受僱於香港大學，其過往所發表的個人意見及觀點，按學術探究及自由表達原因，並不代表本大學的立場。」

在香港大學公共衛生學院的網站上，有一份題為《港大醫學院利用金倉鼠動物實驗模型研究新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的傳播模式並發現或可解釋患者暫時喪失嗅覺的機制》的新聞稿，稱這項研究成果已在2020年5月14日於學術期刊《自然》發表。閆麗夢是這項研究的貢獻者之一。

說回郭文貴和班農的關係，美國《華爾街日報》7月9日引述知情人士消息稱，美國聯邦調查局（FBI）正在調查郭文貴。報道引述一些「知情人士」的描述，稱FBI的調查方向為郭文貴本人以及那些資助他在美國媒體活動的資金，包括他與班農的合作。

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