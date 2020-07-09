港版國安法｜新西蘭稱正審視與香港關係　包括引渡安排與旅遊建議

「港版國安法」引來西方多國反對，繼澳洲7月9日宣布暫停執行與香港的引渡協議後，新西蘭7月9日表示，正審視與香港關係的多項設定，包括引渡安排、戰略物品的出口管制及旅遊建議。

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）在一份聲明中表示，中國通過《港區國安法》的決定，已從根本上改變在國際（社會）在香港參與（事務）的環境。他指，新西蘭仍然深切憂慮《港區國安法》的實施，相應地，政府已指導官員審視所有新西蘭關於香港的政策設定，以決定雙方未來合作的適當性質。

「五眼聯盟」成員之一的澳洲7月9日宣布暫停執行與香港的引渡協議，讓在澳洲的學生、臨時工作簽證持有人可延長居留5年，其後可以申請永久居留。

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全球19國與香港簽有引渡協議

根據香港律政司網站所列，截至4月22日，全球有19個國家和香港簽有移交逃犯的協定，並已經生效。有關國家包括澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、德國、印度、印尼、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非、斯里蘭卡、英國和美國。至於法國則已經簽署協定，但尚未生效。

在此19國之中，部份國家之前已表態反對「港版國安法」，加拿大與澳洲已先後宣布暫停與港引渡協議，其他表態反對立法的國家包括芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭和英國。