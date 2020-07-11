【新冠肺炎】世衛：單日個案創新高　稱難以完全消滅病毒

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，世衛7月10日指，在過去24小時，全球錄得破紀錄的228,102宗新增病例，並指目前難以消滅病毒。

世衛的數據顯示，美國、巴西、印度和南非的單日確診個案增幅最大。根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，截至11日3時09分，全球共有12,373,722人確診、556,863人死亡，單日喪生人平均維持在5,000人左右。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）則認為，從目前情況而言，病毒很大機會難以完全消滅，他指出阻止感染群組擴散病毒，全球可能避免爆發第二波疫情，導致大家再次重返家居隔離模式。

另外，世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，當局一直關注病毒透過空氣傳播的可能，不過強調氣溶膠仍是最普遍的傳播途徑，她指出像在醫療環境內，由飛沫形成的氣溶膠留在空氣的時間較長，增加感染風險。

世衛在9日發出新指引，承認病毒可能透過空氣傳播的說法，但認為未有明確結論。

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