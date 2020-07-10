【新冠肺炎】美國CDC總監與白宮唱反調　稱復課由學校與地方決定

美國疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）7月9日稱，儘管總統特朗普（Donald Trump）批評他們的重開學校指引，但聯邦衛生官員不會修改它。

雷德菲爾德在出席美國廣播公司（ABC）電視節目《早安，美國》（Good Morning America）時稱：「它是真的重要，它不是一個修訂版的指引，它只是提供更多資訊，去幫助學校能夠使用我們提出的指引。」

美聯社10日稱取得疾病控制和預防中心的文件，並引述內文稱中心無法提供一套「一刀切」的標準去用於開啟和關閉學校，或改變學校的運營方式。文件指出，關於如何安全地開啟和營運學校的決定，應該基於當地的需求和條件來制定。

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特朗普8日批評CDC的開學指引強硬而昂貴。副總統彭斯（Mike Pence）其後稱，中心將在下周宣布新的重開學校指引。

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）當被問及雷德菲爾德以及彭斯的說法相左時，她說他們想法是一致的。他說當局將會推出補充指引（supplemental guidelines）。

特朗普此前多次公開向州及地方政府施壓，要求它們在今秋讓學校復課，甚至威脅對堅持以遙距授課的單位削減撥款。