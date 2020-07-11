英媒：英國政府計劃在2025年前排除華為5G設備

英國《每日電訊報》（Telegraph）7月10日報道，英國政府準備設下期限，在2025年前排除用於當地5G網絡的華為設備。

該篇報道提到，英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）準備在14日到國會談及華為問題，並指官員希望在5年內移除華為的設備。不過報道指執政保守黨議會曾向首相約翰遜（Boris Johnson）施壓，要求將排除進程提前至2023年完成。

約翰遜的發言人同日較早時指，國家網絡安全中心（NCSC）仍在審視華為問題，並會盡快公布消息。

英國政府在1月限制華為只可參與當地5G網絡的其中35%工程，而且禁止對方觸及網絡內的最敏感部分。倫敦方面日前表示，美國向華為實施的制裁令可能影響對方供應關鍵設備，而英國兩大電訊商BT和Vodafone9日認為，或需時5至7年才可避免當地5G網絡服務不受影響。

另外，路透社引述消息人士報道，意大利電訊（TIM）決定將華為排除在當地及巴西的建設5G核心網絡招標名單外，而榜上有名的公司則包括思科（Cisco）、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、Mavenir 及獲微軟（Microsoft）收購的Affirmed Networks。