土耳其將聖索菲亞大教堂改為清真寺　教科文組織重審世遺地位

土耳其法院廢除將聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）改為博物館的舊有決定。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）7月10日正式將大教堂改回成為清真寺，開放給穆斯林禱告。決定引起國際反對，聯合國教育科學文化組織（UNESCO）表示將重新審視大教堂的世界文化遺產地位。

教科文組織發表聲明，指聖索菲亞大教堂的重要程度跨越國界和世代，土耳其的決定對大教堂的普世價值構成影響。聲明提到，各國必須通知教科文組織有關世界文化遺產的任何狀況改變，有需要將重審世遺地位。組織對土耳其未有事先知會感到遺憾，呼籲展開對話，並指將於下次會議重審世遺地位。

希臘譴責土耳其的決定，認為將影響與希臘和歐盟的關係。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）指，決定冒犯所有視聖索菲亞大教堂為世界文化遺產的人。前外長芭戈雅妮（Dora Bakoyannis）認為埃爾多安的決定將導致土耳其遠離西方世界。

歐盟對決定表示遺憾。美國國務院透過發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示失望。俄羅斯東正教會指，土耳其沒有聆聽俄羅斯和其他東正教會的關注，形容是恥辱，擔心將引起更大的分歧。