【新冠肺炎】接受實驗疫苗注射美國第一人 　16周以來沒有異常

來自美國西雅圖、在一家小型科技公司任職營運經理哈勒（Jennifer Haller）3月時注射新型冠狀病肺炎（COVID-19）第一階段實驗性疫苗mRNA-1273。她成為美國第一位接種mRNA-1273的人，過去16周以來並無出現異常情況。

美國霍士新聞7月11日引述哈勒稱，現年43歲的她距離接種第一劑疫苗已16周，稱感覺極好。

mRNA-1273疫苗由美國國家衞生研究院（National Institutes of Health，NIH），以及建基麻省的生物科技公司Moderna共同研發，並由凱撒醫療集團華盛頓衛生研究所（Kaiser Permanente Washington Research Institute）進行接種研究。

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Moderna在5月18日宣布疫苗第一階段的正面數據，在大多數情況下mRNA-1273相當安全且耐受性良好；Moderna在6月稱疫苗的第三階段研究7月舉行，預計有3萬人接受測試。

新冠肺炎疫情仍在多國蔓延，科學家在努力尋找有效療法與預防方法。根據據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月11日上午11時33分，全球確診個案新增20,232宗，累計增至12,466,337宗。死亡個案新增939宗，累計增至559,622宗。