【新冠肺炎】接受實驗疫苗注射美國第一人 　16周以來沒有異常

撰文：許懿安
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來自美國西雅圖、在一家小型科技公司任職營運經理哈勒（Jennifer Haller）3月時注射新型冠狀病肺炎（COVID-19）第一階段實驗性疫苗mRNA-1273。她成為美國第一位接種mRNA-1273的人，過去16周以來並無出現異常情況。
美國霍士新聞7月11日引述哈勒稱，現年43歲的她距離接種第一劑疫苗已16周，稱感覺極好。
mRNA-1273疫苗由美國國家衞生研究院（National Institutes of Health，NIH），以及建基麻省的生物科技公司Moderna共同研發，並由凱撒醫療集團華盛頓衛生研究所（Kaiser Permanente Washington Research Institute）進行接種研究。
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Moderna在5月18日宣布疫苗第一階段的正面數據，在大多數情況下mRNA-1273相當安全且耐受性良好；Moderna在6月稱疫苗的第三階段研究7月舉行，預計有3萬人接受測試。
新冠肺炎疫情仍在多國蔓延，科學家在努力尋找有效療法與預防方法。根據據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月11日上午11時33分，全球確診個案新增20,232宗，累計增至12,466,337宗。死亡個案新增939宗，累計增至559,622宗。
新冠肺炎疫苗：圖為凱撒醫療集團華盛頓衛生研究所的工作人員3月16日在美國西雅圖為一名病人注射新型冠狀病毒肺炎第一階段試驗疫苗。（AP）