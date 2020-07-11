日美官員就朝鮮半島局勢及中國等議題交換意見

美國副國務卿、朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）在訪問韓國後，前往日本訪問2天，7月10日離開。日本外務大臣茂木敏充10日與比根在東京舉行會談。雙方就朝鮮半島局勢交換意見，並表示兩國將進一步加深同盟關係。

茂木敏聰及防衛大臣河野太郎分別與比根會面。日美代表都確認維持與加強「自由與開放的印太地區」的重要性，以及處理地區關切議題包括朝鮮及中國。比根表示，同盟關係是日美兩國關係基礎，美國將盡力維護它。

日本共同網10日報道河野太郎與比根除朝鮮局勢之外，還就如何應對在東海和南海加強活動的中國磋商。此外雙方在「朝鮮發射短程彈道導彈也是違反聯合國安理會決議」方面達成共識。

日美就此達成共識，跟外界已知美國總統特朗普（Donald Trump）的立場有分別。他2019年8月2日稱朝鮮試射短程導彈不違背美朝共識。

日美與日韓代表會面之際，正值韓朝及美朝關係處於低谷之時。朝鮮領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正7月10日表示，不認為在今年內會舉行美朝首腦峰會，並形容會面「對朝鮮完全沒有用處」。

美聯社在7月10日的報道中引述分析師意見，稱朝鮮對美國領導層可能發生的轉變表現敏感，會暫時避免進行認真的會談，直至美國大選在11月舉行之後再算。