日本撤回陸基宙斯盾反導彈計劃　恐影響日美關係

日本宣布中止部署陸基宙斯盾系統計劃，防衛大臣河野太郎6月25日表示難以尋找替代部署的地方，意味準備兩年多部署陸基宙斯盾系統的計劃已實質撤回。

為加強防禦能力，日本有意導入陸基宙斯盾系統計劃。圖為2009年，位於東京的日本愛國者導彈防禦系統。（Getty）

日本防衛大臣河野太郎在6月15日表示，已停止在秋田縣和山口縣部署陸基宙斯盾系統計劃。河野在25日記者會上，承認尋找替代部署的地方「極之困難」，意味部署計劃已實質撤回。

陸基宙斯盾系統在2017年提出，當時朝鮮頻繁試射彈道導彈，部分落入日本專屬經濟水域，日本決定從美國引進宙斯盾反導系統，加強防衛能力。

河野在15日表示，停止部署的原因是無法確保攔截導彈發射後，讓推進器落在安全的地方，難以確保周邊民房和民眾等的安全。而這無法通過軟件修改解決，而修改硬件的成本過高，並不合適。

根據日本防衛省2019年1月公布數字，購入陸基宙斯盾的價格約為2,448億日圓（約170億港元），部分款項已支付完畢。有分析認為撤回計劃除意味浪費大筆公帑，美國會否願意放棄這筆高額訂單亦存在疑問。美國一度要求日本採購美國軍火以抵銷兩國貿易逆差，撤回決定或影響兩國關係。