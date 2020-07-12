Tesla股價再創新高　Elon Musk身家「超越」股神巴菲特

美國電動汽車製造商Tesla股價7月10日上升10.8%，令49歲的公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）同日暴增逾60億美元身家，超越「股神」巴菲特（Warren Buffett），成為全球第七大富豪。

根據彭博社資料，Tesla股價上升10.8%，升至每股1,544美元，再創新高，公司市值進而達2,865億美元，令擁有20.8%股份的馬斯克增加逾60億美元身家。

8月底將年滿90歲的「股神」巴菲特則在本周捐出市值接近30億美元的巴郡（Berkshire Hathaway）股票作慈善用途，身家因而大為縮水。

說回Tesla，它的股價在過去12個已升逾500%，幾乎超過所有標普500公司。它也是全球最值錢的汽車生產商。

根據Tesla股東2018年3月21日批准他之後10年的薪酬待遇，馬斯克有望成為全球最有錢的人，現時全球首富是亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。馬斯克的薪酬待遇會在10年間讓他獲得與特斯拉市值與經營業績掛鈎的約2,030萬股股票期權。

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