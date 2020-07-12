南非教堂發生挾持事件　5死6傷　事件或涉及內部糾紛

南非約翰內斯堡（Johannesburg）附近一間教堂在7月11日清晨發生挾持人質事件，當局拘捕超過40人，包括警員和軍人等，另外有5人死亡。

當地警方指，事件發生於約翰內斯堡西南的國際五旬節聖潔會（IPHC）分部，警方和軍方接報教堂發生槍擊，到場時發現一名保安中槍倒斃車內，並在一輛被焚毀的車上發現4具遺體，他們身上都有槍傷，另外有6名傷者。

警方指在現場救出多名包括婦孺在內的人質，估計他們都是住在教堂內，當局沒透露實際救出的人數。此外警方亦起獲槍械和多盒子彈，其中一盒標有「執法部門」字樣。

#sapsGP Early hours this morning #SAPS was alerted to a hostage situation & shooting @ International Pentcost Holiness Church, Zuurbekom, 30 suspects arrested & seized more than 25 firearms. 5 fatalities are confirmed. The scene is still active with SAPS Hostage Negotiators. TM pic.twitter.com/5sMjYkYFjg — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) July 11, 2020

至於事件的起因，警方初步認為或涉及教會成員之間的糾紛。該教會是南非其中一個最大兼可能最富有的教會，當地傳媒曾在2018年報道，教會領袖在2016年2月離世後，成員之間的不和隨即浮現，槍擊、破壞車輛的情況不時發生。