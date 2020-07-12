【新冠肺炎】印度寶萊塢影星巴沙坎證實確診

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在印度擴散，當地寶萊塢著名男星巴沙坎（Amitabh Bachchan）7月11日表示自己證實確診，現正在醫院接受治療。

現年77歲的巴沙坎於Twitter公布自己受感染的消息，稱醫院已經通知當局及家人和員工接受病毒檢測，目前他們正等待結果，並呼籲在過去10天與他有緊密接觸的人士盡快接受檢測。而他現時在孟買（Mumbai）一間醫院內留醫。

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

他的44歲兒子阿比謝克（Abhishek Bachchan）之後於Twitter留言，指自己亦確診，稱與父親都出現輕微病徵，稱大家無須恐慌。

巴沙坎在1969年出道，至今為寶萊塢拍過無數作品，並在2013年首度亮相荷里活作品，於里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）主演的《大亨小傳》 （The Great Gatsby）客串登場。巴沙坎在2016年主演《女生規則》（Pink）的演出亦獲國內外的好評。

巴沙坎曾一度退出大銀幕從政，但在90年代復出。他在印度擁有極高知名度，因此獲印度政府招來，成為抗疫廣告的主要臉孔。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至12日2時35分，印度的疫情在全球排行第三，至今有820,916人確診、22,123人死亡，其中在11日錄得27,114宗新增個案，打破單日確診紀錄。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：