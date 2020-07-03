【新冠肺炎】印度婚禮爆發集體感染　新郎病逝逾百人確診

在印度，新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，有超過60萬宗確診個案。該國6月15日一場婚禮更出現「超級傳播事件」，新郎疑似染疫卻抱病完婚，不幸在婚後數日病故，婚禮又爆發群組感染，事後有100多名賓客確診。

《紐約時報》7月2日報道，印度官員已就這場被某些專家稱為「超級傳播事件」的婚禮展開調查。參加婚禮的親戚表示，婚禮於比哈爾邦（Bihar）東北部的巴特那市（Patna）舉行，與會賓客逾300人。

居住在新德里附近的病逝新郎是一名軟件工程師，為準備大喜之日而返鄉，他還曾向朋友表示，自己這是「新型冠狀婚姻」（corona marriage），將會讓大家「永遠記得」。

一名不願意透露姓名的親戚指，婚禮前數天新郎就表示自己有包括頭痛和嘔吐在內的病徵，雖然家人曾帶新郎在巴特那就醫，但男方父母堅持完成婚禮儀式，新郎也沒有接受篩檢。

巴特納的地方法院法官拉維（Sri Kumar Ravi）表示，自己在婚禮結束後幾天接到匿名電話，舉報新郎疑似因新冠肺炎身亡，屍體已由其雙親火化。

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新郎家長透過中間人表示他們拒絕回應事件。印度媒體電訊網站（The Wire）報道，新郎父親否認兒子婚禮前不適，但坦承自己與其他家人最近接受檢測時，均對新型冠狀病毒呈陽性反應。

拉維說，新娘的檢測結果顯示對病毒呈陰性反應，但超過100名賓客確診。他形容這場婚禮宛若強迫賓客大規模「自殺」，並稱已有證據顯示新郎明知身體不適，卻未告知大多數賓客而照常舉行婚禮，不過尚未有人就此事提出任何指控。