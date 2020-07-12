【新冠肺炎】無懼疫情　美國佛羅里達州迪士尼世界重開

新型冠狀病毒（COVID-19）導致全球多個主題公園暫停營業數月，而在疫情仍然嚴峻的美國，位於佛羅里達州（Florida）的迪士尼世界（Disney World）自3月閉門以來，於7月11日重開，當局實施多項措施阻止病毒擴散。

佛羅里達州迪士尼世界的神奇王國（Magic Kingdom）及動物王國（Animal Kingom）率先重新營業，未來世界（Epcot）和迪士尼荷里活影城（Disney's Hollywood Studios）則預計在15日重開。

樂園重開吸引不少遊客到訪，他們須在網上預約門票，到場時都要戴上口罩、保持社交距離和量度體溫等。當局亦在場內設有大量酒精消毒液，部分景點和餐飲設施仍然暫停營業，同時禁止遊客與穿上迪士尼角色的工作人員擁抱，煙花表演和角色巡遊則因為避免人流聚集而取消。

佛羅里達州迪士尼世界重開，遊客在入場前要先量度體溫。（AP）

佛羅里達州的疫情在最近數周急劇惡化，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，當地至今共有254,511人確診、4,197人死亡，其中迪士尼世界所在的橙縣（Orange County）就有16,630宗個案，是州內其中一個最多人確診的縣市。

除了迪士尼世界外，當地其他著名景點如奧蘭多環球影城（Universal Orlando）及海洋世界（SeaWorld Orlando）分別於數周前再次開放。

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