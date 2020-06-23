日本東京迪士尼7月1日重開　25日開始接受預約　營業時間也有調整

高人氣的東京迪士尼度假區，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，已經自2月29日休園至今。而東京迪士尼度假區也在6月23日宣佈，將於7月1日重新開園，結束長達123天的休園期，並將於6月25日開放預訂入園。

位於千葉縣的東京迪士尼度假區，乃是日本高人氣的指標性景點，規劃有東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋等兩大園區，還有商場與住宿飯店。根據資料顯示，2019年共有超過3,200萬人次入園，平均每天有8萬～9萬人到訪。但配合日本政府針對新冠肺炎的因應政策，東京迪士尼度假區自2月29日開始休園。

根據東京迪士尼度假區的公告，園區開園後將會加強環境衛生、消毒作業，而且僅開放預先上網購票的遊客入園。購票時，需要登記姓名，入園也須測量體溫並且全程配戴口罩，同時保持社交距離。另外，為配合防疫，園區的營業時間也調整為上午8時至晚上8時，並且於日本時間6月25日下午15:00開放網絡預購。

另外，原定今年4月要開始對外開放的「美女與野獸」等園區設施，目前仍暫不對外開放。

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