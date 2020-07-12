【新冠肺炎】特朗普首度在公開場合戴口罩

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發以來，美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次公開表明不會戴口罩，但他日前改變口風，稱不排除會戴口罩。他在7月11日探訪醫院時，終於「不負眾望」，戴上黑色口罩現身。

特朗普11日現身沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），探望一直在抗疫前線工作的退伍軍人和醫療保健人員。而他9日接受霍士新聞（Fox News）訪問時，稱「如果戴口罩令你感舒服，戴口罩是好事」，並認為在醫院中戴口罩是非常合適的事情，強調對戴口罩沒有問題。

特朗普7月11日探訪軍方醫院，並首次戴上口罩現身公開場合。（AP）

美國在疫情爆發初期，疾病控制和預防中心（Disease Control and Prevention，CDC）4月3日建議民眾戴布製口罩，但看來應該帶頭成為民眾榜樣的特朗普卻沒有照辦。他4月3日在白宮記者會上強調，有關建議純粹是讓民眾自願配戴，以及他個人不會聽取有關建議。

特朗普在5月中參觀福特車廠時，曾經被拍到戴上口罩的樣子，但他在鏡頭前則將它除下。不過朝野雙方的有聲音呼籲特朗普以身作則，他在7月初終於透露口風，稱「有點喜歡我戴着口罩的樣子，我覺得還可以，那是一個深黑色的口罩，我覺得它看起來不錯，（戴着）看起來就像獨行俠（The Lone Ranger）的男主角。」

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