巴西總統博爾索納羅確診後繼續受訪又脫下口罩　記者協會提告

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾指新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）只是「小流感」，反對實施封鎖措施，他最近多次不戴口罩與支持者會面，至7月7日宣布確診新冠肺炎。 但他當日在總統府繼續親身見記者公布確診消息，在受訪尾段又突然脫下口罩，雖然他有後退數步才說話，但這種「高危」行為讓巴西記者協會（ABI）非常不滿，該協會表示這位總統的行為威脅記者安全，決定入稟法院控告他。

圖為2020年7月7日，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在總統府見記者，公布自己的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病情，期間他脫下口罩。（Reuters）

當時博爾索納羅對記者說，他的病徵不嚴重、「沒有理由要害怕」。他揚言想去散步，只是為了遵守醫療建議而不能這樣做。他聲稱自7月5日起不適，正服用原本用於治療瘧疾的藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）。不過，該藥治療新型冠狀病毒肺炎的成效未經證實。

在場的記者手持麥克風，近距離訪問博爾索納羅。博爾索納羅突然要求記者後退幾步，他其後脫下口罩，笑着表示「看看我的樣子，我很好，感謝神。」

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ABI認為博爾索納羅違反醫生的隔離建議，又脫下口罩、威脅記者的生命安全，形容他的行為屬「犯罪」，因此決定提告。根據當地法律，將嚴重疾病傳染予他人或作出有可能傳染疾病的行為，即屬違法，罪名成立者最高可被判監4年及罰款。