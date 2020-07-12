【通俄門】兩共和黨員批特朗普減免斯通刑期　羅姆尼直斥史無前例

美國總統特朗普（Donald Trump）減免前競選顧問斯通（Roger Stone）刑期，惹起國內反彈。除了民主黨一致反對外，亦有兩名共和黨參議員批評特朗普的做法。

圖為2019年11月地方法院外，斯通正在接受傳媒訪問。斯通被指在通俄調查中作假證供、騷擾證人及阻礙國會調查，被判監40個月。（Reuters）

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）7月11日在個人Twitter上批評特朗普濫用職權，形容特朗普的做法是「史無前例、歷史性的腐敗」（Unprecedented, historic corruption）。

另一名共和黨參議員圖米（Pat Toomey）亦發表聲明，指出雖然憲法給予總統在聯邦罪行上寬大處理的權力，但「為斯通減免刑期是個錯誤」。

羅姆尼是共和黨內罕有公開批評特朗普的共和黨議員，他曾多次在貿易問題上與特朗普不和，亦是共和黨參議員中唯一在彈劾特朗普審議中投贊成票。

其他共和黨議員目前仍就事件保持沉默。

斯通被視為是特朗普的親信，是特朗普的前競選顧問。在通俄調查中斯通被裁定向國會作假證供、騷擾證人及阻礙國會調查，判監40個月。華盛頓上訴法院早前駁回斯通提出推遲服刑日期的請求。

特朗普在7月10日簽署行政赦免令，減免斯通的刑期，讓他毋須入獄，不過相關定罪仍然生效。白宮其後發聲明指出，斯通是左翼人士和他們的傳媒盟友所迫害，是持續多年的「通俄騙局」受害者。