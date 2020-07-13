【新冠肺炎・疫情】全球單日增逾23萬人染疫創新高　佛州再破紀錄

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,286萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過56萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月13日上午7時34分，全球確診個案新增125,915宗，累計增至12,865,184宗。死亡個案新增2,291宗，累計增至567,995宗。

世界衛生組織（WHO）7月12日表示，全球單日新增230,370人確診感染新冠肺炎，是疫情爆發以來最多，形容這是令人傷感的紀錄。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月13日上午7時34分，美國確診個案新增54,038宗，累計增至3,301,820宗。死亡個案新增356宗，累計增至135,171宗。全國目前已有逾100萬人康復、逾4,028萬人接受病毒檢測。

美國佛羅里達州（Florida）單日確診人數再創新高，7月12日新增15,299人確診感染新冠肺炎，45人死亡。根據路透社的統計顯示，如果佛州是一個國家，其單日確診個案數目會是繼美國、巴西和印度之後，第四多的國家。

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+ 6 + 5 + 4

俄羅斯：7月12日公布該國有6615個新增確診個案，累計確診727,162個。新增死亡個案130個，令累計個案增至11,335個。該國已有501,061人康復。

巴西：衞生部7月12日公布，該國新增24,831宗確診個案，增至1,864,681宗。死亡個案新增631宗，累計增至72,100宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月12日公布，印度確診個案新增28,637宗，累計增至849,553宗。單日確診數量創疫情以來新高。死亡個案新增551宗，累計增至22,674宗。

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+ 3 + 2

哈薩克：7月10日新增1,726宗確診個案，累計增至54,747宗。死亡個案未有增加，累計維持在264宗。

韓國：中央防疫對策本部7月12日公布，該國新增44宗確診個案，累計增至13,417宗。死亡個案新增1宗，累計增至289宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月12日公布數據顯示，德國確診個案新增248個，累計增至198,804個；死亡個案新增3個，累計增至9,063個。

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