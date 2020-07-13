波蘭第二輪大選結束　出口民調顯示現任總統稍微領先對手

波蘭總統大選第二輪投票結束，點票仍然繼續，尋求連任的杜達（Andrzej Duda）以些微差距領先對手、華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）。

圖為7月12日，總統杜達的對手、華沙市長恰斯科夫斯基在大會上發言。（Reuters）

波蘭總統大選第二輪投票在7月12日結束，根據最新出口民調，杜達得票率為50.4%，恰斯科夫斯則為49.6%，雙方十分接近。點票仍然繼續，預料在13日可以得出結果。

在出口民調公布後，杜達發言感謝投票給他的人，並表示這是波蘭歷史上雙方最緊迫接近的選舉。杜達又指投票率據報接近70%。若獲確認將會是波蘭總統選舉以來的最高紀錄。

分析指出這次選舉對波蘭未來，以及波蘭與歐盟間的關係十分重要。自杜達2015年執政以來，波蘭推行司法改革，賦予政府更大力量控制媒體及司法機構，遭歐盟批評。杜達同時反對同性婚姻，並視性小眾人士（LGBT）正破壞波蘭傳統家庭。

相反恰斯科夫斯基表明若能當選，會運用總統權力，否決違反民主的法案，恰斯科夫斯基一度表示這次選舉「是唯一能改變波蘭的機會」。

恰斯科夫斯基與歐盟理事會常任主席圖斯克（Donald Tusk）同屬波蘭在野公民綱領（Civic Platform）黨。2018年恰斯科夫斯基以「所有人的華沙」為口號，贏得支持當選華沙市長。