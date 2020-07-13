烏航空難半年伊朗發表初期報告　承認人為錯誤擊落客機

烏克蘭航空752班機空難事件發生半年，伊朗民航組織在7月11日發表初步報告。報告指意外原因屬人為失誤，導致客機遭錯誤擊落。

圖為2月17日，烏克蘭鮑里斯波爾機場的空難紀念碑揭幕，死難者家屬前往悼念。（Getty）

意外發生在1月8日，烏克蘭航空一架波音737客機在德黑蘭機場起飛不久後墜毀，機上178人全員罹難。伊朗軍方隨後承認意外擊落客機，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）形容錯誤無法原諒，伊朗當局至6月已拘捕涉事的6名軍人。

伊朗民航組織11日發表初步報告，指出意外原因是伊朗防空系統正進行重新布置，位置有所改變，然而操作員未有對雷達系統的方位進行重新定位，錯誤讀取客機位置。同時因防空系統的操作人員與指揮官缺乏溝通，誤判涉事飛機為威脅，造成悲劇。

報告指當時飛機於正常高度飛行，並於預定航線飛行，因此意外成因屬人為錯誤。

雖無寫進報告中，美軍在1月3日使用無人機擊殺伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗軍隊進入高度戒備狀態，亦被指是間接導致意外發生的成因。

當地傳媒報道指預料飛機黑盒在7月20日會送交法國，作進一步分析。