伊朗軍方誤擊非首次　1月射導彈　擊落烏克蘭國際航空公司客機

伊朗軍方5月10日在阿曼灣（Gulf of Oman）進行演習期間發生致命意外，一枚導彈錯誤擊中自軍船隻，導致最少19人喪生，15人受傷。伊朗軍方出現誤擊情況已非第一次。

伊朗國營傳媒11日報道，事發於10日，軍方在距離首都德黑蘭東南大約1270公里的賈斯克（Jask）對開阿曼灣舉行演習，期間一枚導彈擊中有份參與演習的亨迪詹級（Hendijan）巡邏艇Konarak號。

綜合國營電視台及半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）消息，Konarak號原本在事發水域設置射擊目標，但事發時它與目標非常接近，結果被波浪級護衛艦（Moudge-class frigate）賈馬蘭號（Jamaran）所發射的導彈擊中，當局甚後表示正調查事件。

Konarak號全長47米，通常可載20名船員，它於1988年在荷蘭落成，並在2018年翻新，並有發射反艦導彈能力。

伊朗當局初時指有一名船員死亡、多人受傷，但國謍電視台在11日刊登海軍聲明，證實事件造成19人喪生、15人受傷。

伊朗軍方公開Konarak號的損毀情況。（AP）

伊朗學生通訊社（ISNA）1月11日報道，伊朗政府稱1月8日發生的烏克蘭國際航空公司客機空難，證實是該國軍方犯錯，意外地將客機擊落。伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在Twitter推文，指人為錯誤發生在美國「冒險主義」引起的危機之時，並導致這宗災難。

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737客機8日在伊朗墜毀後，外界一度未能確定其失事原因。有聲音質疑是伊朗意外擊落客機，導致176人慘死。美、英情報指客機是被擊落，而烏克蘭亦指兩國說法「非常可靠」。

伊朗道路與城市建設部通訊與訊息中心負責人8日表示，客機墜落原因是引擎故障導致的機身起火，如它是因為被導彈擊中，機身肯定會在空中爆炸。

時隔3天，伊朗國家電視台引述一份軍方聲明報道，稱該國「無意地」（unintentionally）擊落一部烏克蘭國際航空公司客機。聲明是在該國時間1月11日早上發出。

伊朗官員在聲明中指出，在客機轉向一個伊朗革命衛隊「敏感的軍方中心」後，軍方誤認它是「敵對目標」。外長扎里夫表示，事件與美伊關係緊張導致伊朗軍方處於「高級準備就緒」的狀態有關。

這次不幸的空難，發生在外界稱之為「2019至2020年海灣危機」之時。美國總統特朗普（Donald Trump）1月3日突然派出無人機在巴格達機場附近刺殺伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）反，該區局勢急劇升溫。空難發生前，美國聯邦航空局（FAA）已下令，所有美國民航機避免飛到伊朗空域。一些國家包括烏克蘭，亦有發出類夫命令。

烏克蘭國際航空客機PS752航班1月8日從伊朗德黑蘭起飛後不久墜毀，機上176人全部喪生。伊朗1月11日承認在「人為失誤」的情況下擊落客機。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）在5月11日的報道中引述其國防記者馬庫斯（Jonathan Marcus）分析，伊朗軍方出錯已非第一次，前有烏克蘭國際航空公司空難，不過5月10日之事，發生在一個非常不同的情況下，就是一個經計劃進行的海軍演習，而這引起有關對於該國軍方指揮、控制以及專業的疑問。

馬庫斯說伊朗在尋求擴大其海軍營運領域以及海軍裝備。賈馬蘭號伊朗其中一艘國產軍艦，用以讓海軍踏上新的道路。

他指出，伊朗的海軍、某程度上仍是被忽視的一環。伊朗革命衛隊的快速艦艇在騷擾以及監視美國及其他在波斯灣的船隻方面，表現較為突出。

話說回頭，烏克蘭國際航空公司客機被擊落的事件，也讓人回憶起另一宗不幸的空難。1988年7月3日，美國海軍意外擊落伊朗航空公司（Iran Air）航班編號655的民航客機，導致290人死亡。美國最後向伊朗賠償1.318億美元，其中近7000萬美元用來賠償罹難者家屬。

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