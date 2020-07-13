【新冠肺炎】特朗普批評福奇犯了很多錯誤

美國總統特朗普（Donald Trump ）和傳染病專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上的看法和說法時有相左。特朗普7月9日接受訪問時批評，福奇犯了很多錯。

特朗普稱：「他（福奇）是一個好人，但他犯了很多錯誤。」福奇上周曾指國內的疫情不樂觀，特朗普不同意。特朗普認為國內死亡率下降，證明國家的抗疫進展。

福奇則在7月7日參與民主黨參議員瓊斯（Doug Jones）的社交網直播活動時，直指特朗普的言論錯誤，提醒他不要陷入錯誤的自滿中。

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美國《華盛頓郵報》在7月12日引述一匿名高級官員稱，「福奇已不再在白宮橢圓形辦公室出現。」該報引述一名知道特朗普日程的人說，福奇最後一次跟總統說話是在6月第一周。



傳聞白宮取消福奇的一些公開露面活動。該報引述高級官員稱，白宮是要求福奇做一些在媒體亮相的活動，但對他的要求不是全部批准。

福奇對於自己減少亮相熒光幕前，有說及自己的看法。英媒7月10日引述福奇曾稱：「你們或已知道，我是出了名在任何時候都講真相、而非用糖衣包住的東西，這或許是我最近減少在電視上出現的原因。」