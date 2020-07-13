【新冠肺炎】美國疫情反彈能怪誰　福奇有碗話碗成代罪羔羊？

美國多個傳媒報道，白宮正把矛頭指向國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci），被視為是特朗普（Donald Trump）有意把美國疫情反彈的責任，怪罪在福奇身上。

圖為6月30日，密歇根州伯明翰，在逐步解除禁令後人們聚集到公園中。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮官員指出，「白宮正留意福奇做了多少次錯誤」；美國全國廣播公司（NBC）報道，有白宮官員向他們展示了一份清單，列出他過去所發表有關疫情錯誤的言論。

自1984年擔任所長至今

福奇自1968年加入美國衛生部門工作，並自1984年擔任NIAID所長，直到今天。由愛滋病到伊波拉、嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）到今天的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），福奇帶領美國應對威脅美國本土以至世界的流行疾病。

誠如白宮的紀錄，福奇在新冠疫情爆發初期一度輕視疫情發展。包括在1月說新冠肺炎對於美國而言並非重大威脅，在3月稱公眾外出期間不應戴口罩。但在疫情於4月正式在美國爆發後，福奇的態度亦開始改變。至最近的國會聽證會上，福奇承認美國的疫情嚴峻，如此發展下去每天超過10萬人染病也不足為奇。

這與總統特朗普的言論有很大出入，特朗普在最近疫情反彈的今天，仍堅持美國做得「很好」。他在7月7日表示美國應對疫情做得很好，並稱「99%的病情都是無害」，以反駁福奇早前於一個Facebook直播節目上指美國「仍深陷第一波疫情中」。

圖為3月24日，特朗普主持白宮的疫情記者會時，福奇在其身後。福奇自5月後已很少再在政府的公開場合上露面。（Getty）

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特朗普要找怪責對象

事實這種中央政府的資訊混亂自4月一直持續至今，特別是在5月美國疫情稍為緩和之後。特朗普要求盡快重啟經濟，但衛生部門的建議是讓措施持續，增加檢測數字，謹慎應對。政府的混亂訊息間接影響民眾防疫意識，使疫情在6月再度爆發。

若有留意美國的疫情更新資訊，會發現福奇已有一個多月的時間，無再出現在白宮的疫情發布記者會，亦甚少在政府公開場合上出現。他向《金融時報》透露，這或許與他「經常說出真相，而非用糖衣包住的言論」有關。

根據6月錫耶納大學（Siena College）的民調，發現有高達67%受訪者表示相信福奇在疫情上的意見，遠高於特朗普的26%。有分析指特朗普政府的用意，是希望找出福奇在處理疫情上的「失誤」，以打擊福奇聲譽。

特朗普把新冠疫情擴散至美國的責任，怪罪至中國身上；今天他要把美國抗疫不力的罪責，怪罪到福奇身上。