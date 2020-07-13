爆炸起火美軍兩棲攻擊艦好人理查德號　《海豹突擊隊》曾在此取景

美國海軍黃蜂級兩棲攻擊艦「好人理查德號」（USS Bonhomme Richard）7月12日定期保養期間爆炸起火，造成至少21人受傷，暫時未知起火原因。這艘軍艦不但曾經訪問香港，亦曾在荷里活電影亮相。資料顯示，美國海軍在短短數年間，竟有多艘艦隻在保養期間起火。

「好人理查德號」當時正在聖地牙哥海軍基地（San Diego Naval base）定期保養，從現場片段所見，軍艦火勢猛烈，船身多處冒出濃煙。消防表示，艦上火勢可能持續數天。美國有線電視新聞網絡（CNN）引述國防官員指出，初步報告顯示，大火肇於儲放登陸艇的塢艙（well deck）。

「好人理查德」1998年8月服役，曾在2014年韓國「世越號」海難中協助進行搜救工作。這艘軍艦更曾在2012年的電影《海豹突擊隊》（Act of Valor）露面。

年內多艘艦隻起火

美國海軍艦隻不時在維修保養期間發生火災。2019年兩棲突擊艦「硫磺島」號（USS Iwo Jima）在保養期間起火，造成11名水兵輕傷；2018年11月奧斯汀號驅逐艦（USS Oscar Austin）在船廠維修期間發生大火；邁阿密號（USS Miami）核潛艇更曾在2012年遭造船廠工人縱火。

分析指出，軍艦在保養期間特別容易失火，因為船上的安全系統可能會關閉，主要通道也可能被電纜、貨物或易燃材料堵塞，若維修人員無遵循基本防火措施，可能會發生火災。