【新冠肺炎】美國海軍決定不讓羅斯福號前艦長復職

美國海軍高層6月19日表示，不會安排羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）的前艦長克羅澤（Brett Crozier）復職，指他在艦上爆發新型冠狀病毒（COVID-19）疫情時，指揮表現不符合期望。

有消息人士曾在4月透露，海軍作戰部長吉爾戴上將（Michael Gilday）當時建議讓克羅澤復職，但他在19日指，經過深入調查後，認為如果克羅澤現時仍然擔任艦長一職，肯定會被解除職務，並指不會考慮他擔任其他艦長工作，而他的上司貝克少將（Stuart Baker）的升遷亦會暫緩。

吉爾戴認為，病毒可能在該艦3月於越南停泊時傳入，結果導致超過1200名船員受到感染，其中一人證實不治。調查報告建議向艦上衛生官員等人採取行政措施。

羅斯福號航母前艦長克羅澤因船上爆發疫情，致函美國海軍尋求支援而遭解除職務。（Reuters）

克羅澤3月底曾撰寫4頁陳情信，緊急要求美國海軍讓艦上全員盡快下船；信件中寫道：「現在並非打仗，艦上官兵不需要犧牲」，又說稱若高層不再迅速行動，恐有50名船員染疫死亡。該信件後來洩露給媒體，克羅澤其後被指違反紀律，遭解除艦長職務。