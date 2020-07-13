【港版國安法】美媒：傳Facebook及Google考慮撤出香港

政府7月6日公布《港區國安法》實施細則，加大香港政府截取網絡通訊的權力，包括Facebook、WhatsApp、Telegram在內的多個社交平台及即時通訊應用程式宣布，將暫時拒絕香港政府及警方索取用戶資料的要求。美國媒體7月12日引述專家報道，Facebook及Google在考慮撤出香港。

美國之音7月12日報道，數據私隱專家、加拿大Global Privacy and Security by Design Centre（暫譯：全球私隱及安全設計中心）執行總監Ann Cavoukian表示：「我的理解是，Facebook和Google現在都在考慮離開香港……因為它們知道，它們掌握的所有用戶訊息都可以被中國當局獲取。沒有人希望這樣，Facebook的用戶當然不希望這樣。」

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 12 + 11 + 10

報道指出，有分析認為，西方網絡科技公司拒絕與港府合作只是權宜之計。國際組織人權觀察的中國部高級研究員王松蓮說，「一旦當局要求他們提供訊息，他們這種（不合作的）立場會使他們與當局發生衝突。」

王松蓮又指，外國公司考慮離開香港，不只因為擔心『港版國安法』，亦擔憂中美關係的惡化。他說，美國因為中國侵犯人權或不正當競爭而採取任何懲罰措施後，都有可能令這些美國公司成為報復的目標。