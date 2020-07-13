【新冠肺炎】全球首個　俄羅斯疫苗完成人體測試

俄羅斯謝切諾夫大學（Sechenov University）已經成功完成了全球上首個新冠肺炎（COVID-19）疫苗的人體試驗，第一批試驗志願者將於7月15日出院，第二批試驗志願者將於7月20日出院。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

俄羅斯轉化醫學與生物技術研究所（the Institute for Translational Medicine and Biotechnology）所長塔拉索夫（Vadim Tarasov）在接受俄羅斯衛星通訊社7月13日採訪時稱，謝切諾夫大學已成功完成世界上首個新冠肺炎疫苗的人體試驗，疫苗由莫斯科流行病學研究中心加馬列亞研究所（Gamaleya Institute）開發。

俄羅斯衛生部於6月16日批准了針對新冠肺炎疫苗志願者的臨床試驗。

謝切諾夫大學的第一批18名試驗志願者於6月18日接種了疫苗，7月15日出院。第二批20名試驗志願者於6月23日接種了疫苗，7月20日出院。

在該試驗中，志願者故意暴露在能感染新冠病毒的環境中，以研究新冠病毒和測試疫苗。用於試驗志願者的確切病毒株的劑量，或志願者需要身處個環境的時間，都需要由監管機構確定和批准。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

該方法並不是一個新方法，已用於開發季節性流感，傷寒，瘧疾和霍亂等疫苗。

據俄羅斯新聞社塔斯社7月13日報道，謝切諾夫大學藥物臨床研究中心的負責人兼首席研究員斯莫利亞爾丘克（Elena Smolyarchuk）表示，試驗已經完成，該候選疫苗是安全及有效的。