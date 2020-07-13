【中印衝突】兩國軍方高層新一輪談判7月14日舉行

中印邊境局勢緩和下來，兩軍高層7月14日再次會晤，討論進一步緩和局勢的具體方法。

印度亞洲通訊社（ANI）7月13日報道稱，印度軍方官員說，印度和中國軍隊指揮官級別的會晤將於14日在拉達克（Ladakh）東部的久舒爾（Chushul）舉行，會談將主要聚焦於沿着實控線（LAC）脱離接觸的第二階段。

局勢緩和，美國衛星拍攝對峙現場，加勒萬河谷前線設施已拆除（點擊圖集瀏覽）：

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與此同時，印度新聞信託社（Press Trust of India）7月13日也援引政府消息人士的話報道稱，第四輪印度和中國軍隊指揮官的會晤將於14日舉行。

中印雙方分別於6月6日、6月22日以及6月30日舉行了三輪軍方高層的會晤，中方出席的代表是中國南疆軍區司令柳林，印方的出席代表是印度第14軍團司令辛格（Harinder Singh）。

與此同時，近來中印邊境局勢逐步緩和下來，兩軍已經從加勒萬河谷（Galwan Valley）等多個對峙點脱離接觸，不過班公錯湖（Pangong Tso）地區仍是僵局中的最大症結。

《印度時報》7月11日報道稱，消息人士稱，按照拉達克東部實控線摩擦點撤離進程的第一階段，中國軍方已經完成從加勒萬河谷、戈格拉（Gogra）和基阿姆温泉（Hot Springs）等對峙地點撤回軍隊的工作。

報道指出，現在焦點轉向了班公錯湖。印度方面堅持要求中國將所有軍隊從4號手指（Finger 4）和8號手指（Finger 8）之間撤走。

報道稱，消息人士說，中國軍隊已經進一步減少在4號手指山脊上的軍事存在，並將一些船隻從班公錯湖撤走。

《印度快報》7月10日也指出，雖然在班公錯湖減少了一些軍隊，但是中國在4號手指那裏仍有大量的軍隊存在。