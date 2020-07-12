【中印衝突】中國駐印度大使孫衛東：中印要做夥伴不要做對手

在中印兩國因邊界衝突出現緩和之際，中國駐印度大使孫衛東7月10日就當前中印關係發表影片談話。

孫衛東10日就當前中印關係發表視像談話表示，中印雙方應牢牢把握兩國領導人共識，落實好特別代表通話共識，聚焦友好和合作，化解猜忌和疑慮，妥善處理分歧和敏感問題，克服當前中印關係面臨的挑戰，推動兩國關係重回健康穩定的正確軌道。

他強調，中印要做夥伴，不要做對手；要和平，不要衝突；要合作共贏，不要零和博弈；要信任，不要猜忌；兩國關係要前進，不要後退。

孫衛東說，7月5日，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾通電話，就緩和兩國邊界事態達成積極共識。目前，雙方軍隊按照兩國軍長級會晤共識，正在地面脫離接觸。

他指出，中印兩國當前的第一要務是實現發展振興，在這個大方向上，中印有着長久的共同戰略利益。自上世紀90年代以來，中印雙方達成互不構成威脅的重要共識。

孫衛東說，中印合則兩利，鬥則俱傷。雙方一直通過對話談判管控分歧。雙方要始終從兩國關係發展的大局出發，將分歧放在適當位置上加以妥善處理，不能任由分歧干擾雙邊關係。

他指出，中印存在着歷史遺留下來的邊界問題。這個問題敏感複雜，需要通過平等協商與和平談判，尋求公平合理、雙方都能接受的解決方案。在最終解決之前，雙方同意共同努力，維護邊境地區的和平與安寧。

他說：「中國自古以來就崇尚『以和為貴』。我們既不好戰，也不咄咄逼人。加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚。中國將堅定維護自身的國家主權和領土完整，維護邊境地區和平安寧。」

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孫衛東指出，中印是兩個最大的發展中國家和新興經濟體。發展是中印的共同目標和最重要的利益匯合點。中印市場潛力巨大，經濟互補性強，雙方完全可以通過合作實現互利共贏。當前，中印有着一個共同的敵人，那就是新冠疫情。病毒無國界。在這場人類面臨的重大考驗面前，中印是同一個戰壕里的戰友。我們應當加強抗疫合作，共克時艱。

他表示，中印雙方應相向而行，擴大合作積極面，縮小消極因素，不做有損於雙方互信和合作的事。

孫衛東指出，今年是中印建交70周年。中印關係歷經70年的風雨歷程，凝聚了幾代人的智慧和心血，取得的進展來之不易，我們應當倍加珍惜，決不能輕易否定。當前中印關係面臨複雜局面。雙方要登高望遠，放眼全局，共同努力儘快加以克服和扭轉。