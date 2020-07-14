【港版國安法】芬蘭外長：與香港引渡協議不應再適用

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）7月13日表示，隨着《港區國安法》實施，意味人們有可能遭送至中國大陸，因此芬蘭與香港的引渡協議不應再適用。

哈維斯托指出，自條約簽署起，情況已發生變化，因此與香港的引渡協議不應再適用。

歐盟成員國外長7月13日開會討論《港區國安法》，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會後表示，正準備就中國在香港實施《港區國安法》向北京政府實施制裁，當中不涉及經濟方面。

博雷利相信，部分成員國會各自公布一些安排，而歐盟整體措施則可望在日內公布。

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全球19國與香港簽有引渡協議

根據香港律政司網站所列，截至4月22日，全球有19個國家和香港簽有移交逃犯的協定，並已經生效。有關國家包括澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、德國、印度、印尼、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非、斯里蘭卡、英國和美國。至於法國則已經簽署協定，但尚未生效。

在此19國之中，部份國家之前已表態反對「港版國安法」，加拿大與澳洲已先後宣布暫停與港引渡協議，其他表態反對立法的國家包括芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、新西蘭和英國。