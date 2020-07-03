【港版國安法】哪些國家支持或反對立法？　兩派陣營一覽

「港版國安法」引發國際社會高度關注，也令全球多國分成支持中方立法與反對立法的兩個陣營，6月30日起一連多天舉行的聯合國人權理事會第44屆會議，更加成為兩邊隔空對抗的「戰場」，一邊有英國官員6月30日在會上代表27國發言批評《港區國安法》，另一邊則有古巴6月30日代表53國發言支持中方，據新華社報道，之後再有20多國代表分別於7月1日與7月2日在會上發言支持《港區國安法》，合共為70多國，新華社對此稱「公道自在人心」。以下為兩方陣營的資料。
圖為7月3日聯合國人權理事會第44屆會議現場（影片截圖）
中國官媒7月1日報道有53國在人權理事會上共同發言支持香港國安法後，未有公布53國的名單，不過美國媒體Axios在7月2日報道，該媒體記者成功取得名單，並列出該些國家。
表態支持立法的53國分別為：
中國（China）
安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）
巴林（Bahrain）
白羅斯（Belarus）
布隆迪（Burundi）
柬埔寨（Cambodia）
喀麥隆（Cameroon）
中非共和國 （Central African Republic）
科摩羅（Comoros）
剛果（布）（Congo-Brazzaville）
古巴（Cuba）
吉布提（Djibouti）
多米尼克（Dominica）
埃及（Egypt）
赤道畿內亞（Equatorial Guinea）
厄立特里亞（Eritrea）
加彭（Gabon）
岡比亞（Gambia）
畿內亞（Guinea）
畿內亞比索（Guinea-Bissau）
伊朗（Iran）
伊拉克（Iraq）
科威特（Kuwait）
老撾（Laos）
黎巴嫩（Lebanon）
萊索托（Lesotho）
毛里塔尼亞（Mauritania）
摩洛哥（Morocco）
莫桑比克（Mozambique）
緬甸（Myanmar）
尼泊爾（Nepal）
尼加拉瓜（Nicaragua）
尼日爾（Niger）
朝鮮（North Korea）
阿曼（Oman）
巴基斯坦（Pakistan）
巴勒斯坦（Palestine）
巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）
沙特阿拉伯（Saudi Arabia）
塞拉利昂（Sierra Leone）
索馬里（Somalia）
南蘇丹（South Sudan）
斯里蘭卡（Sri Lanka）
蘇丹（Sudan）
蘇利南（Suriname）
敘利亞（Syria）
塔吉克（Tajikista）
多哥（Togo）
阿聯酋（UAE）
委內瑞拉（Venezuela）
也門（Yemen）
贊比亞（Zambia）
津巴布韋（Zimbabwe）
新華社：再有20多國發言支持中方
新華社之後在7月2日報道，之後再有20多國代表分別於7月1日和7月2日在人權理事會發言支持中方，包括指支持中國維護主權和領土完整、支持一國兩制、香港事務是中國內政等。
報道未有列出名單，但報道內提到有份發言而未在上列名單的國家有俄羅斯、阿富汗、佛得角（Cabo Verde）、塞爾維亞、亞美尼亞、乍得（Chad）、吉爾吉斯、馬爾代夫、埃塞俄比亞、科特迪瓦、馬達加斯加、印尼、越南、阿爾及利亞、尼日利亞。
↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想了解各地代表的取態，可點擊圖輯了解：
在反對「港版國安法」陣營方面，英國常駐聯合國日內瓦辦事處代表布萊斯韋特（Julian Braithwaite）6月30日在會上代表澳洲、加拿大等27個西方國家，呼籲中國政府收回推行港版國安法的決定，指北京應保障港人集會及新聞自由。
這27個反對立法的國家分別為：
澳洲（Australia）
奧地利（Austria）
比利時（Belgium）
伯利茲（Belize）
加拿大（Canada）
丹麥（Denmark）
愛沙尼亞（Estonia）
芬蘭（Finland）
法國（France）
冰島（Iceland）
愛爾蘭（Ireland）
德國（Germany）
日本（Japan）
拉脫維亞（Latvia）
列支敦士登（Liechtenstein）
立陶宛（Lithuania）
盧森堡（Luxembourg）
馬紹爾群島（Marshall Islands）
荷蘭（Netherlands）
新西蘭（New Zealand）
挪威（Norway）
帛琉（Palau）
斯洛伐克（Slovakia）
斯洛文尼亞（Slovenia）
瑞典（Sweden）
瑞士（Switzerland）
英國（United Kingdom）
2018年已退出人權理事會的美國沒有在名單上，但該國曾多次表態反對「港版國安法」。
華春瑩：國際社會站在哪一邊已是明顯
對於合共有70多國在聯合國發言支持中方，新華社在標題形容是「公道自在人心」。至於中國外交部發言人華春瑩7月2日則在Twitter發帖表示，27個西方國家不能代表整個國際社會，中國在人權理事會得到雙倍數目國家的支持，並稱國際社會站在哪一邊已是明顯。
27 western countries cannot represent the whole international community. China is supported at the #UNHRC by countries DOUBLE that number. It is clear whose side the international community is on.— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 2, 2020