【港版國安法】哪些國家支持或反對立法？　兩派陣營一覽

「港版國安法」引發國際社會高度關注，也令全球多國分成支持中方立法與反對立法的兩個陣營，6月30日起一連多天舉行的聯合國人權理事會第44屆會議，更加成為兩邊隔空對抗的「戰場」，一邊有英國官員6月30日在會上代表27國發言批評《港區國安法》，另一邊則有古巴6月30日代表53國發言支持中方，據新華社報道，之後再有20多國代表分別於7月1日與7月2日在會上發言支持《港區國安法》，合共為70多國，新華社對此稱「公道自在人心」。以下為兩方陣營的資料。

圖為7月3日聯合國人權理事會第44屆會議現場（影片截圖）

中國官媒7月1日報道有53國在人權理事會上共同發言支持香港國安法後，未有公布53國的名單，不過美國媒體Axios在7月2日報道，該媒體記者成功取得名單，並列出該些國家。

表態支持立法的53國分別為：

中國（China）

安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）

巴林（Bahrain）

白羅斯（Belarus）

布隆迪（Burundi）

柬埔寨（Cambodia）

喀麥隆（Cameroon）

中非共和國 （Central African Republic）

科摩羅（Comoros）

剛果（布）（Congo-Brazzaville）

古巴（Cuba）

吉布提（Djibouti）

多米尼克（Dominica）

埃及（Egypt）

赤道畿內亞（Equatorial Guinea）

厄立特里亞（Eritrea）

加彭（Gabon）

岡比亞（Gambia）

畿內亞（Guinea）

畿內亞比索（Guinea-Bissau）

伊朗（Iran）

伊拉克（Iraq）

科威特（Kuwait）

老撾（Laos）

黎巴嫩（Lebanon）

萊索托（Lesotho）

毛里塔尼亞（Mauritania）

摩洛哥（Morocco）

莫桑比克（Mozambique）

緬甸（Myanmar）

尼泊爾（Nepal）

尼加拉瓜（Nicaragua）

尼日爾（Niger）

朝鮮（North Korea）

阿曼（Oman）

巴基斯坦（Pakistan）

巴勒斯坦（Palestine）

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）

塞拉利昂（Sierra Leone）

索馬里（Somalia）

南蘇丹（South Sudan）

斯里蘭卡（Sri Lanka）

蘇丹（Sudan）

蘇利南（Suriname）

敘利亞（Syria）

塔吉克（Tajikista）

多哥（Togo）

阿聯酋（UAE）

委內瑞拉（Venezuela）

也門（Yemen）

贊比亞（Zambia）

津巴布韋（Zimbabwe）

新華社：再有20多國發言支持中方

新華社之後在7月2日報道，之後再有20多國代表分別於7月1日和7月2日在人權理事會發言支持中方，包括指支持中國維護主權和領土完整、支持一國兩制、香港事務是中國內政等。

報道未有列出名單，但報道內提到有份發言而未在上列名單的國家有俄羅斯、阿富汗、佛得角（Cabo Verde）、塞爾維亞、亞美尼亞、乍得（Chad）、吉爾吉斯、馬爾代夫、埃塞俄比亞、科特迪瓦、馬達加斯加、印尼、越南、阿爾及利亞、尼日利亞。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想了解各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 5 + 4 + 3

在反對「港版國安法」陣營方面，英國常駐聯合國日內瓦辦事處代表布萊斯韋特（Julian Braithwaite）6月30日在會上代表澳洲、加拿大等27個西方國家，呼籲中國政府收回推行港版國安法的決定，指北京應保障港人集會及新聞自由。

這27個反對立法的國家分別為：

澳洲（Australia）

奧地利（Austria）

比利時（Belgium）

伯利茲（Belize）

加拿大（Canada）

丹麥（Denmark）

愛沙尼亞（Estonia）

芬蘭（Finland）

法國（France）

冰島（Iceland）

愛爾蘭（Ireland）

德國（Germany）

日本（Japan）

拉脫維亞（Latvia）

列支敦士登（Liechtenstein）

立陶宛（Lithuania）

盧森堡（Luxembourg）

馬紹爾群島（Marshall Islands）

荷蘭（Netherlands）

新西蘭（New Zealand）

挪威（Norway）

帛琉（Palau）

斯洛伐克（Slovakia）

斯洛文尼亞（Slovenia）

瑞典（Sweden）

瑞士（Switzerland）

英國（United Kingdom）

2018年已退出人權理事會的美國沒有在名單上，但該國曾多次表態反對「港版國安法」。

華春瑩：國際社會站在哪一邊已是明顯

對於合共有70多國在聯合國發言支持中方，新華社在標題形容是「公道自在人心」。至於中國外交部發言人華春瑩7月2日則在Twitter發帖表示，27個西方國家不能代表整個國際社會，中國在人權理事會得到雙倍數目國家的支持，並稱國際社會站在哪一邊已是明顯。