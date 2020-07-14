英國封殺華為參與5G建設　2027年前全面拆除設備　華為：令人失望

英國政府7月14日正式公布禁止中國電訊設備商華為（Huawei）參與當地5G網絡建設。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）在國會講述有關決定時表示，電訊營運商自今年底起不能購買華為的5G設備，並要求各電訊公司在2027年前拆除所有華為5G設備。 華為發言人回應稱，有關決定令人失望，對所有英國手機用戶都是壞消息，可能會讓英國落入數碼發展的慢車道，增加消費者的通訊開支。華為又稱對事件變得政治化感到遺憾，敦促英國政府重新考慮。

路透社形容，約翰遜政府此舉得罪中國，但會讓美國的特朗普（Donald Trump）政府高興。

外界早已盛傳英國將禁止華為參與英國本土5G網絡發展，首相約翰遜（Boris Johnson）領導的英國國家安全委員會7月14日開會，討論有關華為問題及作出此決定。

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）7月14日講述英國禁止華為參與5G網絡建設的決定，圖為當天他在唐寧街（路透社）

英大臣：美國制裁令環境出現變化

英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）7月14日曾表示，由於美國在晶片技術上對華為實施制裁，華為參與英國5G網絡的環境已發生改變。當被問及華為問題時，尤俊仕告訴天空新聞台（Sky News）稱：「（由於）美國採取的某些制裁措施，環境明顯已經略有改變。」

華為：促英政府重新考慮

至於華為方面則表示「我們有信心，美國的新管制措施不會影響我們為英國提供的產品的韌性和安全。」該公司敦促英國政府重新考慮。

當地兩間電訊公司英國電信（BT）和沃達豐（Vodafone）之前曾在7月9日發出警告指，倘若政府要求迅速拆除華為的設備，經濟復蘇將受影響。路透社稱，政府如今讓各營運商有7年時間拆除華為設備，以求讓對方滿意，但報道也提到，相信當地5G計劃仍會延遲。