約翰遜預料今天宣布禁止華為參與英國5G網絡發展

英國將禁止中國電訊設備商華為參與英國本土5G網絡發展。首相約翰遜（Boris Johnson）預料將在7月14日稍後時間，宣布有關計劃。

圖為6月26日，北京一間即將開店的華為手機體驗店。（Reuters）

路透社報道，約翰遜將在14日的國家安全委員會會議上，商討華為問題，並在同日向下議院宣布決定。

英國1月曾表示容許華為有限度參與英國的5G網絡建設。這次改變的原因，理由是美國向華為實施制裁。有英國智庫指出因美國停止向華為提供晶片及技術，令華為未來安全可靠性存疑。

但外界普遍認為，英國政府的改變與中國在香港實施港區國安法有直接關係，約翰遜曾表示北京有關舉動會影響華為在英國發展。

路透社報道，包括華為及其在英國提供服務的電訊商，正在等待政府頒布有關禁令實施範細節。英國電信表示，公司需要5年至7年的時間，才能把華為的設備完全更換。若禁令範圍擴展至包括傳統設備，固網電話內所有與華為相關的零部件，全面更換需要10年的時間。

Vodafone則表示，完全排除華為將令公司損失數十億英鎊。

中國駐英大使曾批評英國對華為的反覆表現，會損害英國的形象。如果英國視中國為敵對國家，將不得不承受後果.。