李顯龍與習近平通電話　冀加強疫苗研發與藥物等方面合作

中國國家主席習近平與新加坡總理李顯龍7月14日通電話，新華社報道，習近平祝賀李顯龍帶領人民行動黨在近日的新加坡大選中獲勝，又稱兩國要加強抗疫合作。李顯龍表示，期待與中方加強疫苗研發和藥物等方面合作。

2019年4月29日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見新加坡總理李顯龍（新華社）

習近平表示，很高興看到新方抗擊新冠肺炎疫情取得積極成效，中方將繼續給予新方堅定支持，支持國際社會團結抗疫，支持世衛組織更好發揮作用。

習近平又強調，疫情發生以來，中新兩國政府和各界互施援手，守望相助，兩國率先建立必要人員往來「快捷通道」，合力推動地區供應鏈產業鏈暢通。他稱兩國要加強抗疫合作，用好用足「快捷通道」，為兩國復工復產提速，雙方也要加強共建「一帶一路」合作，把「陸海新通道」和第三方合作做得更好。

李顯龍：期待加強疫苗研發和藥物等方面合作

李顯龍則表示，新冠肺炎疫情給世界帶來深遠影響，在習近平的堅強領導下，中國已成功控制疫情。他稱，新方願同中方密切高層交往，加強各領域、雙多邊交流合作，期待同中方加強疫苗研發和藥物等方面合作，繼續用好「快捷通道」，並歡迎中國企業積極參與新加坡經濟建設。

李顯龍率領的人民行動黨在7月10日新加坡大選中勝出。但新加坡《聯合早報》報道，該黨取得61.24%的總得票率，是有史以來最低的得票率之一。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之前在7月11日祝賀李顯龍和人民行動黨在大選中獲勝，蓬佩奧祝賀新加坡人民第13屆全國大選圓滿結束，並恭賀李顯龍和人民行動黨在大選中獲勝。印度總理莫迪（Narendra Modi）7月11日在Twitter發文稱「祝賀李顯龍成功贏得大選！為新加坡和平與繁榮的未來、獻上最好的祝福。」