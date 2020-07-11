【新加坡大選】人民行動黨繼續執政　李顯龍承認得票率未如期望

新加坡大選結束，當局7月11日指總理李顯龍領導的人民行動黨在國會93個議席中，奪得83席，取得國會三分二控制權繼續執政。而在野工人黨的影響力亦逐漸增加，於今屆選舉奪得破紀錄的10個議席。

李顯龍的團隊在宏茂橋（Ang Mo Kio）集選區奪得近72%選票，成功連任，但比2015年大選時的逾78.6%支持度明顯減少。

另外副總理王瑞杰在東海岸（East Coast）集選區獲53.4%選票，以些微優勢擊敗工人黨。他在選前離開「主場」淡濱尼（Tampines）集選區，毅然空降勝算較低的東海岸集選區，而得知點票結果後，感謝選民支持，承諾會帶領國家步出全球疫情危機。

新加坡大選：在野工人黨取得破紀錄的10個國會議席，一批該黨的支持者隨即在街頭慶祝。（Reuters）

人民行動黨雖然可以保住國會大多數政黨地位，自1965年建國以來繼續執政，但該黨的得票率只有61%，接近歷史新低。有分析認為，今次選舉結果可能超出在野黨預期，指選民可能不滿人民行動黨在疫情期間舉行大選。

李顯龍其後在記者會表示，指選舉結果反映人民行動黨仍然獲選民廣泛支持，但承認得票率未如理想，同時對於該黨在盛港（Sengkang）集選區落敗感到遺憾。他承諾與王瑞杰等第四代領袖團隊合作，務必順利將新加坡完好無損而運作良好地交由新一代接班。

至於大選的安排，李顯龍認為可以做得更好，並會展開檢討，希望在下屆得到改善。