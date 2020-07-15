【中美貿易談判】特朗普：沒興趣與中國進行第二階段協議磋商

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日表示，他對與中國討論第二階段貿易協議不感興趣。他說因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而不想跟中國討論貿易。

他在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時被問及美中第二階段貿易協議磋商是否已死，特朗普的回應是：「我現在對與中國磋商不感興趣。」

他說：「我們已達成一項很棒的貿易協議，」他指的是1月簽署的美中第一階段貿易協議，「但協議剛剛簽署，墨水甚至還沒有乾，他們就給我們帶來一場瘟疫。」

特朗普稱：「所以現在，我對與中國就另一項貿易協議進行磋商不感興趣。」

美國政府不止一次指摘是中國隱瞞該國疫情，導致病毒在美國及全球多國大流行。特朗普亦以此為由，拒絕進行第二輪談判。圖為5月27日美國紐約一所醫院內，一名醫護人員在急症室清潔病床。（AP）

特朗普已非第一次表示對於跟中國推進談判興趣缺缺。他5月11日在白宮新聞發佈會上表示，他目前無意重新與中國談判第一階段貿易協議。

他7月10日亦就同一議題表達意見。他在空軍一號上接受媒體訪問時稱，美中關係已經嚴重受損，目前不會考慮談判兩國的第二階段貿易協議。他當時表示，聽聞中國想重新談判，認為中方只是想要一份更有利他們的協議，「我一點興趣也沒有。」

路透社在7月15日的報道中指出，即使在疫情開始前，華盛頓已少有觀察家預期，中美會在美國大選有結果前進行第二輪談判。

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