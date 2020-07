中美角力｜蓬佩奧指中國宣稱擁南海主權非法　中使館斥其歪曲事實

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周一(13日)就南中國海問題發表強硬聲明,首次表明反對中國聲稱擁有多個南海島礁主權的說法。 對此,中國駐美國使館發言人周二(14日)發表談話稱,上述聲明無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力,肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法,渲染南海地區緊張局勢,挑撥中國與地區國家關係,對中方進行無理指責。中方對此堅決反對。

今年4月18日,中國民政部發公布稱,經國務院批准後,海南省三沙市設立兩個市轄區,分別為西沙區、南海區。西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域,同時代管中沙群島的島礁及其海域,區政府駐於永興島。南沙區則負責管轄南沙群島的島礁及其海域,區政府駐於永暑礁。(資料圖片)

發言人回應稱,中方在南海問題上的立場和主張是一貫的、明確的。中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益,堅持與有關直接當事方通過談判協商和平解決爭議,堅持通過規則機制管控分歧,堅持通過互利合作實現共贏。

發言人強調,美國不是南海有關爭議當事方,卻頻頻插手南海問題,「打着維護南海穩定的幌子,在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗;打着維護規則的幌子,自己未批准《聯合國海洋法公約》,卻拿《海洋法》說事;打着『維護航行與飛越自由』的幌子,大肆侵犯他國領海領空,在世界各大海洋橫行霸道。」

發言人指,中方敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾,尊重地區國家維護南海和平穩定的努力,不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

蓬佩奧的聲明發布於美國國務院官網上,旨在闡述美方對南海地區的政策。(資料圖片/路透社)

據悉,蓬佩奧早前正在題為《美國就南中國海海洋主權聲索的立場》(U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea)的聲明中表示,北京宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全是非法的」,其通過欺凌手段控制這些資源的主張同樣「完全是非法的」,他還指中國提出的「九段線」違反《聯合國海洋法公約》。

