中美角力｜蓬佩奧指中國宣稱擁南海主權非法　中使館斥其歪曲事實

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（13日）就南中國海問題發表強硬聲明，首次表明反對中國聲稱擁有多個南海島礁主權的說法。 對此，中國駐美國使館發言人周二（14日）發表談話稱，上述聲明無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力，肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責。中方對此堅決反對。

今年4月18日，中國民政部發公布稱，經國務院批准後，海南省三沙市設立兩個市轄區，分別為西沙區、南海區。西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，同時代管中沙群島的島礁及其海域，區政府駐於永興島。南沙區則負責管轄南沙群島的島礁及其海域，區政府駐於永暑礁。（資料圖片）

發言人回應稱，中方在南海問題上的立場和主張是一貫的、明確的。中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益，堅持與有關直接當事方通過談判協商和平解決爭議，堅持通過規則機制管控分歧，堅持通過互利合作實現共贏。

發言人強調，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，「打着維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗；打着維護規則的幌子，自己未批准《聯合國海洋法公約》，卻拿《海洋法》說事；打着『維護航行與飛越自由』的幌子，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。」

發言人指，中方敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

蓬佩奧的聲明發布於美國國務院官網上，旨在闡述美方對南海地區的政策。（資料圖片／路透社）

據悉，蓬佩奧早前正在題為《美國就南中國海海洋主權聲索的立場》（U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea）的聲明中表示，北京宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全是非法的」，其通過欺凌手段控制這些資源的主張同樣「完全是非法的」，他還指中國提出的「九段線」違反《聯合國海洋法公約》。

（綜合報道）