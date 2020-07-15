日媒：熟悉中國曾駐台　垂秀夫或成為下任駐華大使

日本媒體7月15日報道，日本外務省官房長垂秀夫可能擔任日本駐華大使。日本政府基於國際條約，會在事件徵求中國同意。

日本共同網報道，政府15日起就任用問題探討。網站稱分析認為，他在中國的人脈以及資訊收集能力是當局選擇他出任駐華大使的原因。

垂秀夫現年59歲，1985年加入日本外務省，出身內部所謂的「中國幫」（China School），又稱「知華派」。他1986年曾以外交官候補人才身份到中國南京大學留學2年，能說流利中文。

垂秀夫之後擔任過外務省中國及蒙古課長、駐中國公使及領事局長等職務，還於2016年至2018年在日本台灣交流協會台北辦事處工作2019年7月起出任外務省官房長一職。

日本外務省官房長垂秀夫（右一）或出任日本新任駐中國大使。圖為2018年，在台灣的總統府展出「海島之國——垂秀夫攝影創作展」，時任副總統的陳建仁（右二）前往觀看。（陳建仁Facebook帳戶）

倘若他的任命成事，會是日本繼已在任逾4年的橫井裕後，再由「知華派」外務省人員出任駐華大使。

倘若中國同意有關安排，日本內閣會議會正式決定這項人事任命。

日本時事通信社7月15日報道，他在中國共產黨內有人脈、以實力派人士為人所知，並在這方面獲正面評價。惟他的寬廣人脈或會導致中國感覺警戒。