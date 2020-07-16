【港版國安法】白宮否認彭博社報道：特朗普並未排除制裁中國高官

針對中國實施「港版國安法」，白宮一名發言人7月15日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）並未排除對中國高級官員實施額外制裁的可能性。

據路透社7月15日報道，白宮國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）15日表示，美國總統特朗普13日已經對中國實施「港版國安法」施加懲罰，但目前並未排除對中國高級官員實施額外制裁的可能性。

尤利奧特指出，特朗普上周剛剛對中國共產黨官員在新疆對待少數民族維吾爾族穆斯林的做法公布了制裁措施，「對於因在香港或其他問題上的行動而對（中共）黨的官員進行進一步制裁，他從未從桌面上排除任何可能性。任何匿名消息來源的建議都是完全錯誤的。」

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此前，美國彭博社15日報道稱，知情人士透露，特朗普已經排除了對中國高級官員進一步制裁的可能，以免進一步加劇與北京的緊張關係。

該兩名消息人士指，白宮團隊已經制定制裁名單，包括中國副總理韓正、行政長官林鄭月娥等，但特朗普暫時不批准有關行動，且不排除將來會再搬出同一名單。

特朗普7月14日表示已經簽署《香港自治法》，並簽署行政命令，取消對香港的特殊待遇，這賦予特朗普政府更多權力對中國官員實施制裁，以報復北京在香港實施「港版國安法」。