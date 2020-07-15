【港版國安法】美國取消香港優惠待遇　申請簽證會變得困難嗎？

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日簽署行政命令，取消香港優惠待遇，視香港與中國大陸相同。這將會對香港企業，或個人造成什麼影響？

美國在1992年通過《香港關係法》，並在1997年的7月1日實施。《香港關係法》承認香港實行高度自治，在金融和文化等領域給予香港有別於中國大陸的待遇，並且承認香港與中國大陸不同的獨立關稅區。

圖為香港特區護照，和香港的入境事務處。（香港01資料圖片）

特朗普簽署的行政命令，等同撤銷有關法案針對香港的優惠待遇。特朗普在14日表示：「美國現在起將視香港與中國大陸一樣看待，沒有特權、沒有特殊經濟待遇、也不會向香港出口敏感技術。」

受影響的範圍包括：

- 取消香港特區護照持有人的優惠待遇 - 撤銷部分出口的許可豁免 - 暫停美國與香港的引渡協議 - 重新分配難民限額予香港居民 - 終止香港的富布萊特學人計劃（Fulbright Program） - 結束對警察及安全服務人員的培訓 - 預備對特定人士實施制裁

申請美國簽證或變困難

香港護照持有人申請入境美國的簽證與中國的流程基本差不多：以旅遊為例，根據美國國務院領事事務局的資料，兩者申請的同樣是B1/B2簽證，需給予證明文件，並與面試官見面，以證自己只是短期逗留，沒有移民風險。

然而，美國取消香港護照持有人的優惠待遇，相信會影響資料審查的嚴格程度，及面試官批出簽證的考量和機會。如特朗普政府認為中國留學生會協助中央政府竊取美國知識產權，香港未來申請留學簽證或工作簽證可能會變得困難。

彭博社引述白宮指出，香港人在申請美國簽證時的要求和中國有「一定分別」，不過並未有具體說明。

圖為2019年4月所拍攝的中國護照。未來美國或視香港護照持有人與中國護照持有人一樣。（Reuters）

未包括具體細節 未知關稅會否適用

目前包括特朗普及白宮，均未有就有關香港自治法及取消香港優惠待遇提出具體細節，以說明對各個領域造成什麼影響。除了上述的簽證，出口限制如美國針對中國的關稅是否適用於香港，都未有具體說明。

新措施對香港發達的金融業構成影響仍是未知數，彭博社報道指特朗普可能會削弱港元聯繫匯率，打擊香港金融市場，但《華爾街日報》報道指特朗普政府並不傾向有關做法。美國撤銷優惠待遇對香港造成的長遠影響有待觀察。