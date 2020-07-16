美媒：華府考慮對中國共產黨成員實施旅遊禁令

美國《紐約時報》7月15日引述知情人士報道，華府考慮對中國共產黨成員和家屬實施旅遊禁令。有關的總統公告目前仍然處於草擬階段，內容或授權美國政府撤銷現時身處美國中共黨員和家屬的簽證，從而驅逐出境。

四名知情人士透露旅遊禁令內容，部份措辭也旨在限制中國人民解放軍成員和國企高層前往美國。報道指，細節有待確定，不過總統特朗普（Donald Trump）最終有機會否決計劃。有關命令將引用《移民和國籍法》用來禁止部份穆斯林國家旅客入境的同樣法規。

報道提到，實施旅遊禁令也有實際操作的問題。中共有9,200萬黨員，2018年有近300萬中國公民前往美國，華府無從得知大部份人的黨籍身份，因此要即時判斷是否黨員再拒絕入境或驅逐出境將會很困難。華府內部估計，旅遊禁令將影響2.7億人，包括黨員和家屬。

白宮、國務院和國土安全部官員有份參與討論。官員目前繼續討論旅遊禁令的不同方案，例如只是針對政治局25名成員和家屬。

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中美關係因為香港、新疆、南海和疫情等問題變得緊張。彭博社報道，華府原本已經因應香港問題制定中國官員的制裁名單，包括主管港澳事務的中國國務院副總理、香港行政長官林鄭月娥和警務處處長鄧炳強，最終特朗普為了避免兩國關係惡化而擱置。