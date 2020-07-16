【中印衝突】印媒：解放軍準備討論撤離班公錯湖　有望破僵局

中印7月14日舉行第四輪軍長級談判。印媒引述印度官員的話稱，解放軍已經準備討論班公錯湖撤軍問題，雙方有望打破僵局，而此前解放軍被指不願意從班公錯湖的指區（finger area）撤軍。

《印度快報》7月16日發表題為《（印度）官員說，LAC（實際控制線）會談非常積極，解放軍準備討論班公錯湖》的報道，稱會談取得積極迹象，雙方有望「打破僵局」。

報道稱，在班公錯湖，中國軍隊已經到達第8指（ Finger 8）以西8公里處，印度稱這是實控線。雖然解放軍已經撤離了第4指（Finger 4）基地，但解放軍仍在佔領那裏的山脊地帶。

中印高級軍事指揮官於7月14日在拉達克（Ladakh）東部的久舒爾（Chushul）舉行了第四輪軍長級談判，會談持續了將近15個小時。

印度第14軍團司令辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令柳林少將出席了第四輪軍長級會談。

印度消息人士15日稱，在中印軍隊在班公錯湖對峙的問題上，中印雙方已經能夠「破冰」。

印度安全部門一名高級官員15日表示：「早些時候，中國甚至還沒有準備好談論班公錯湖（撤軍問題）。現在我們已經同意不僅要討論第4指，還要討論第8指……這些將在隨後的會議中得到確認。（對峙）解決的迹象非常、非常積極。」

此前，《今日印度》7月15日的報道稱，在中印第四輪軍長級談判結束後，有消息人士稱，中國軍隊「似乎」不願意撤出班公錯湖的指區，原因是解放軍擔心印軍會在撤軍後，利用其位於温泉（Hot Springs）地區的17號和17A號巡邏點獲得戰術上的優勢。