【美國大選】黑人的票也是票　非裔選民如何影響大選

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月被警員拘捕後死亡，事件引發全國示威，抗議種族歧視及警暴。「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動雖不再佔據媒體頭條，但示威在部分城市仍未止息。 不少分析都相信，非裔選民會左右今次選舉大局，民主黨的拜登（Joe Biden）更會受益不淺，但事實是否這樣？

美國大選：圖為7月19日，特朗普前往高爾夫俱樂部時，有示威者聚集在外面抗議。（Reuters）

將抗爭化為選票

大部份年長黑人本身是忠實的民主黨人，加上拜登曾在前總統奧巴馬（Barack Obama）時期擔任副總統，在奧巴馬的光環下，拜登深得非裔選民支持。

不少研究表明，抗議活動能激發選民力量，影響投票率及競選捐款。「黑人的命也是命」運動不但鞏固拜登支持率，同時亦增加拜登在非裔年輕選民中的支持。

美國大選：圖為拜登7月14日在特拉華州發表講話。（AP）

非裔年輕選民

非營利組織「Rock The Vote」指出，6月首兩周已有15萬名新選民登記，為過去大選同周期中最高，可見民情非常洶湧。

不少年輕示威者都希望能將抗爭的民意化為實質票數，19歲的維寧（Yahshiyah Vines）就表示：「若我們只是示威，一切都不會改變。」

共和黨策略師史蒂文斯（Stuart Stevens）指出，若有色人種選民呆在家中，特朗普就有很大機會獲勝；反之，若拜登能使有色人種投票數達到2012、2008或2004年的水平，拜登就能獲勝。

史蒂文斯解釋，在1980年及2008年的大選中，共和黨的列根（Ronald Reagan）及麥凱恩（John McCain）同樣獲得55%白人選票，惟前者順利當選，後者就落敗。主要原因是2008年選舉中有大量非裔選民投票予民主黨的奧巴馬。同理，希拉里（Hillary Clinton）在2016年大選中落敗，部分原因是威斯康星州及賓夕法尼亞州的黑人投票率低迷所致。

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白人及自由派選民

「黑人的命也是命」受舉國關注，不但驅使更多黑人願以選票發聲，同時亦團結到一班自由派選民、白人民主黨選民，以及本身搖擺不定的選民。

示威運動遍地開花，同時增加人與人在社區之間的聯繫。普林斯頓大學（Princeton University）政治學教授瓦索（Omar Wasow）比喻，這好像表演結束時有人起立鼓掌，當一個又一個人站起來，自然有更多人跟從。

瓦索研究1968年馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）遇刺後爆發的暴力抗議，與同年11月大選的聯繫。他的結論是，若非暴力抗議遇上警暴或打壓，就會讓民主黨的投票上升，但如果涉及暴力騷亂就另作別論。他認為，當年騷亂使白人選民轉為支持共和黨的尼克遜（ Richard Nixon）。

捉到鹿能否脫角？

問題是，兩位候選人能否把握這次機會，將事件轉化為自己的選票。

拜登雖然支持「黑人的命也是命」運動，但他亦難以滿足激進示威者的更多訴求，同時並無積極地聯繫示威者。他選擇「和勇不分」還是無視激進示威者，將影響年輕人投票的熱情。不過，美國《時代》（Time）雜誌就指出，許多激進分子坦言，即使拜登不能滿足他們所有要求，也計劃投票支持拜登。

特朗普一方就不斷嘗試將公眾輿論轉向譴責暴力，但與1968年情況不同的是，似乎大部分民眾是同情這場示威多於不滿。他的忠實選民似乎僅有30％至40％，不足以確保他連任。「黑人的命也是命」運動會否持續到11月大選，他又能否找到實際解決方法，將左左他未來4年能否繼續留守白宮。