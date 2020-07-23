【美國大選】特朗普拜登政綱對碰　白宮易主一切將推倒重來？

距離美國大選尚餘不足四個月。現任總統特朗普（Donald Trump）將代表共和黨迎戰民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）。兩位來自同一年代，卻對世界有截然不同的觀點。面對同樣的問題，二人提倡不同手法應對。他們所持的立場將如何影響美國未來四年的方向？

圖為2020年1月15日，中國國務院副總理劉鶴和美國總統特朗普於白宮簽署中美第一階段貿易協議。（Getty Images）

經濟：依賴還是撤銷關稅

經濟議題向來是特朗普的「王牌」，特朗普不時吹捧自己為美國帶來強勁增長，包括2017年大幅減稅，刺激經濟。特朗普銳意加強本地製造業，任內持續攻擊中國，並掀起貿易戰。面對疫情帶來的衰退，特朗普有意再推刺激經濟措施，但認為必須包括削減薪俸稅。不過在疫情下，特朗普主張盡快重啟經濟引起不少爭議。

至於拜登則曾批評特朗普對中國發動關稅戰，認為損害美國消費者和農夫，不過同樣有意加強本地製造業，減少對中國的依賴。拜登承諾，如果當選將撤銷特朗普部份減稅措施，並調高最高收入人士的稅率。拜登對疫後重啟經濟持謹慎態度，並希望華府為州政府提供更多援助，支付失業救濟金。

圖為2019年6月30日，朝鮮最高領導人金正恩和美國總統特朗普於板門店會面。（Getty Images）

外交政策：北約合作、對中國政策

特朗普任內四年，推行美國優先政策，大幅轉變美國全球外交策略，對包括中國在內多國開徵各項關稅，又因軍費等問題觸怒北約和其他盟友。特朗普破格多次與朝鮮領袖金正恩會面，但無核化談判仍然停滯。他雖然質疑美軍參與中東事務，但退出伊朗核協議導致局勢緊張，因而派出更多美軍到當地。

拜登表明，將會撤銷農產品關稅，不過將對中國傾銷鋼材和違反知識產權採取強硬立場。他也有意修補跟盟友關係，加強與北約合作。拜登強調，與金正恩會面必須附帶條件。他還有意重返伊朗核協議，但前提是德黑蘭願意遵守限制，另外亦提出縮小美軍於中東事務的焦點，專注反恐並與當地盟友合作。

《香港01》的美國大選專頁預定7月24日登場，敬請密切留意。

圖為2018年4月29日，來自中美洲的移民花數周時間越過墨西哥，抵達北下加利福尼亞州的美墨邊境，前往美國尋求庇護。（Getty Images）

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移民：驅趕還是接受移民

特朗普大打移民牌，主張修築美墨邊境圍牆，「零容忍」政策一度導致非法移民父母和子女骨肉分離，掀起極大迴響。他提出終止「童年抵美者暫緩遣返」計劃（DACA，或稱「追夢者」計劃），不過遭最高法院駁回。他也曾簽署行政命令，拒絕穆斯林國家旅客入境，並於疫情期間限制外國人取得「綠卡」。

拜登對移民持較開放態度，提出不再使用軍費建牆，將重點轉移至邊境執法，同時主張移民父母和子女團聚。他也將延續「追夢者」計劃，加強對「追夢者」的保護，並廢除穆斯林國家入境禁令。他批評特朗普限制外國人取得「綠卡」是想轉移視線，掩飾華府抗疫不力。

美國非裔男子弗洛伊德死亡激起示威。圖為2020年5月29日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯有示威者站於被焚毀的建築物前。（Getty Images）

種族和刑事司法：黑人政策成焦點

非裔男子被白人警察暴力執法死亡，種族問題再次成為大選焦點。為回應示威，特朗普主張「法律和秩序」，立場強硬，同時也簽署行政命令推行警隊改革，但拒絕解散警隊。他不時吹捧黑人疫前失業率達到新低，不過環顧白宮，黑人顧問和職員是少之又少。

拜登反對停止向警隊撥款，但提出僱用種族多元的警員，提供訓練改善警民關係。拜登希望立法讓員工較易就工資不平等問題起訴僱主，並研究就黑奴和種族隔離政策補償黑人。他承諾副手和內閣人選將反映種族多元，並將委任首位黑人女大法官。

圖為2020年4月8日，美國紐約市一間醫療中心職員將患者遺體移送至冷凍櫃。（Getty Images）

醫療：「奧巴馬醫保」的去留

俗稱「奧巴馬醫保」的《平價醫療法案》是特朗普的「眼中釘」。他曾循國會嘗試廢除法案，但無功而回，迫使他以行政權力削弱法案和開打法院戰線。他反對擴大「醫療補助」計劃（Medicaid），主張增設工作要求和其他限制。

拜登承諾加強「奧巴馬醫保」，他的十年計劃預算達7,500億美元，主將對富人加稅獲取資金。拜登又反對單一支付者醫療衛生系統，認為醫保計劃不應該取代私人保險。他同時提出擴大「醫療保健」計劃（Medicare），將門檻降低至60歲。

圖為2019年9月13日，瑞典環保少女通貝里於美國白宮外參與罷課行動，要求政府採取行動應對氣候變化。（Getty Images）

氣候變化：會否重返《巴黎協定》

特朗普曾指全球暖化是「騙局」，退出《巴黎協定》。他上任後隨即取消奧巴馬的汽車減排規定，公布大幅削減空氣和水的規管限制。雖然他不支持禁止燃煤，但由於天然氣產量豐富以及風能和太陽能價格下跌，任內不少燃煤廠接連倒閉。

美國是繼中國後碳排放最多的國家，拜登承諾重返《巴黎協定》，加強汽車減排規定，但對禁止水力壓裂法採油持謹慎態度。他另外提出於任內四年撥款2萬億美元，期間於2035年前達致100%的潔淨能源。