泰國副總理及閣員等5人辭職　經濟小組將重組

泰國副總理頌奇（Somkid Jatusripitak）和4名內閣成員宣布辭職。《曼谷郵報》引述政府消息稱頌奇7月15日以健康理由向總理巴育（Prayut Chan-o-cha）呈辭。

主管經濟的頌奇7月16日召開記者會，宣布與財政部長烏達瑪（Uttama Savanayana）、能源部長頌迪拉（Sontirat Sontijirawong）及國家高等教育、科學、研究和創新部長素威（Suvit Maesincee）一同辭職。

包括泰國副總理及閣員等5人辭職後，政府會重組經濟小組。圖為（左起）素威、頌奇、頌迪拉及庫博薩2020年3月22日在曼谷出現，為24日舉行的大選出席競選集會。（AP）

他們都是頌奇領導的經濟小組成員，最近亦自執政人民國家力量黨（Palang Pracharath Party，PPRP）退黨。《曼谷郵報》在16日的報道中指出，他們承受黨內壓力；有人要求他們辭職，好讓他們的部長職位由其他人分享。

泰國總理政治事務副秘書長庫博薩（Kobsak Pootrakoo）亦已辭職。《清萊時報》16日報道，傳聞頌奇等5人會組建新政黨或組織。

《清萊時報》16日報道，外界關注政府可在多短時間內組成立新的小組來代替他們。此外頌奇辭職也在泰國商界引起憂慮，尤其擔心在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間，政府下一個經濟小組會是怎樣。