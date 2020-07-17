波蘭總統大選現變數　在野黨入稟挑戰結果

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在大總選以些微之差勝出，但當地最大在野黨於7月16日入稟最高法院，指控選舉不公。

當地自由派兼最大在野政黨自由綱領（Civic Platform）指，整個選舉過程都充滿不公平，該黨提到杜達獲政府及國營傳媒支持，大肆表揚他的功績之餘，同時企圖抹黑他的主要對手、華沙（Warsaw）市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）。

自由綱領亦稱，一些駐外機構因為計劃不周，導致不少海外公民無法如期收到選票。

歐洲安全與合作組織（OSCE）監察民主進程的部門表示，波蘭總統選舉主要安排都非常專業，但指出當局以國謍傳媒為杜達宣傳。

華沙市長恰斯科夫斯基在波蘭總統大選中以些微之差落敗，其所屬的自由綱領黨指控選舉不公。（Reuters）

波蘭最高法院有21天時間審視所有涉及選舉的指控和裁定結果是否合憲，除了自由綱領外，法院亦收到大約780宗關於選舉結果的訴訟，大部分都是以個人身分提出質疑。不過最高法院的新首席法官是獲執政的法律與公正黨（Law and Justice Party）支持，因此外界認為自由綱領的勝算不大。

根據國家選舉委員會在13日公布的點票結果，杜達得票率為51.03%，險勝獲48.97%票數的恰斯科夫斯基，成功連任。