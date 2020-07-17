【新冠肺炎】俄羅斯否認涉網攻盜竊疫苗研究成果

英國、美國和加拿大7月16日一同指控與俄羅斯有關的黑客組織企圖盜取有關新冠肺炎（COVID-19）疫苗的研究資料。俄羅斯克里姆林宮否認。

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今日俄羅斯（RT）16日報道，英國國家網路安全中心（NCSC）及加拿大通訊安全局（CSE）發表報告，指一個名為APT29（黑客社群稱之為the Dukes或Cozy Bear）的網絡間諜組織2020年2月至3月期間開始進行針對牛津大學（Oxford University）及帝國理工學院（Imperial College London）的新冠肺炎研究項目進行持續的「惡意活動」。美國國家安全局（NSA）對盟友的發現予以背書。

RT在報道中指出，網絡保安人員稱那個組織「幾乎肯定」是俄羅斯情報機構的一分部，而它針對的目標「非常可能」是新冠肺炎疫苗研究，或是SARS-CoV-2（俗稱新冠病毒）的研究。

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俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示，俄羅斯沒有任何關於入侵英國藥業公司及研究中心的資料。他說：「我們只能說一件事——就是俄羅斯與這些攻擊無關。」

俄羅斯外交部亦要求英國政府就指控提供證據。外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱「這個聲明含糊及矛盾到真的無可能予以理解。」